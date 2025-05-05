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Ипотека на семейные квартиры в Рязани стала выгоднее. Что изменилось?

Что делать, если льготная семейная ипотека под 5,99% не покрывает всей стоимости большой квартиры, а рыночные ставки по кредитам превышают 20% годовых?

Для многих семей единственным и далеко не самым лучшим вариантом становится выбор в пользу квартир меньшей площади. В то же время, семейная ипотека доступна лишь семьям с детьми до 7 лет и часто времени на размышления остаётся не так много.

Но в этом случае приходит на помощь комбо-ипотека, объединяющая в себе преимущества рыночной и льготной ипотеки. Благодаря ей, можно купить большую семейную квартиру, «разбив» её стоимость на две части.

Большая часть стоимости квартиры идёт по семейной ипотеке (до 6 млн руб.), а меньшая — по рыночной программе. В совокупности это делает среднюю ставку на весь срок кредита максимально комфортной.

К тому же, теперь комбо-ипотека в проектах одного из крупнейших девелоперов Рязани стала ещё выгоднее. Минимальная сумма кредита по ней снижена с 7 до 6,15 млн руб., а минимальная ставка составляет всего от 7,94% годовых. Это означает, что квартир, подходящих под требования выгодной комбо-ипотеки, стало ещё больше.

Для примера возьмём 3-комнатную квартиру площадью 66,4 м². В ней 2 раздельных санузла, просторная кухня-гостиная с лоджией и 3 спальни, а также гардеробная. Достаточно места для семьи даже с 2-мя детьми.

Большая часть стоимости квартиры будет покрываться семейной ипотекой под 5,99% годовых, а оставшаяся сумма идёт по рыночной программе. Благодаря комбо-ипотеке, даже с учётом рыночной ипотеки ставка по этой квартире составит от 7,94% годовых. Это поможет сделать ежемесячный платёж комфортным для семейного бюджета. Кстати, на эту квартиру действует скидка — 5000 рублей за каждый квадратный метр.

Квартира расположена в жилом комплексе «Новые горизонты», расположенном в 15 минутах от центра Рязани на машине. В проекте есть всё для комфортной семейной жизни.

Здесь будет построен свой детский сад, а за несколько минут пешком можно дойти до Дядьковской школы. Родителям с маленькими детьми понравится безбарьернаясреда со входами на уровне земли, колясочные в подъездах и уникальная тропа здоровья для развития ребятишек.

Жилой комплекс действительно открывает новые горизонты комфорта с просторными планировками квартир, панорамным остеклением и технологией «умный домофон».

Однако на комбо-ипотеке выгодные предложения не заканчиваются. Узнайте по телефону +74912247000, как можно обменять свою квартиру на новую или сэкономить на готовом ремонте «под ключ» до 30% от его стоимости.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробная информация о правилах и сроках акции — на странице организатора.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.