Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья

Ипотека на новостройки Банка Уралсиб вошла в Топ-10 августовского рейтинга лучших программ на первичном рынке жилья, по версии портала Выберу. ру . В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам розничных кредитных портфелей ( на 01.07.2025 г. ).

При составлении рейтинга аналитики портала сравнили условия продуктов по нескольким ключевым критериям, включая размер процентной ставки, сумму ежемесячных платежей, полную стоимость кредита и процент первоначального взноса. Кроме того, учитывались условия ипотечного страхования, способы понижения ставки, а также правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга.

Ипотека — один из востребованных видов кредитования в Банке Уралсиб. За 7 месяцев 2025 года объем ипотечного кредитования в банке вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 20,8 млрд рублей. Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам Уралсиб. Его объем в январе-июле 2025 года также вырос вдвое к аналогичному показателю 2024 года — до 11,9 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились за указанный период в 1,6 раза и составили 8,8 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1375 банкоматов.