Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья

Ипотека на новостройки Банка Уралсиб вошла в Топ-10 августовского рейтинга лучших программ на первичном рынке жилья, по версии портала
При составлении рейтинга аналитики портала сравнили условия продуктов по нескольким ключевым критериям, включая размер процентной ставки, сумму ежемесячных платежей, полную стоимость кредита и процент первоначального взноса. Кроме того, учитывались условия ипотечного страхования, способы понижения ставки, а также правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга.
Ипотека — один из востребованных видов кредитования в Банке Уралсиб. За 7 месяцев 2025 года объем ипотечного кредитования в банке вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 20,8 млрд рублей. Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам Уралсиб. Его объем в январе-июле 2025 года также вырос вдвое к аналогичному показателю 2024 года — до 11,9 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились за указанный период в 1,6 раза и составили 8,8 млрд рублей.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1375 банкоматов.
