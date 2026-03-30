Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на новостройки

Ипотека на новостройки Банка Уралсиб вошла в Топ-10 мартовского рейтинга лучших программ на первичном рынке жилья, по версии портала Выберу. ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.02.2026 г.).

При составлении рейтинга аналитики портала сравнили условия продуктов по нескольким ключевым критериям: размер процентной ставки и ежемесячных платежей, полная стоимость кредита (ПСК) и сумма первоначального взноса, срок и максимальная сумма ипотеки. Кроме того, учитывались наличие и условия опций снижения ставки, включая платные, а также требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения ипотеки и другие параметры.

25 марта Банк Уралсиб в очередной раз снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит (ПСК* 18,089 — 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*ПСК — полная стоимость кредита.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1409 банкоматов.