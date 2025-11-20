Рязань
Ипотека 5% для всех: новая программа от застройщика Стройпромсервис
ERID: 2VtzqwsAAdf

Эпоха «свою квартиру могут позволить себе только семьи с детьми» уходит в прошлое. Теперь низкая ставка по ипотеке доступна всем, независимо от социального статуса и наличия детей.

Жилье на по-настоящему выгодных условиях — в ипотеку со ставкой 5% — доступно в кварталах застройщика Стройпромсервис. Это отличная возможность не дожидаться, пока вы сможете взять семейную ипотеку, а приобрести квартиру на комфортных условиях сразу. К тому же, ставка по программе для семей с детьми совсем скоро может вырасти сразу до 12%, а значит, нужно ловить момент сейчас.

Например, уютную 1-комнатную квартиру площадью 30,18 м² в ЖК «Огни» можно купить с ежемесячным платежом всего 12 891 ₽.

Не откладывайте покупку — программа действует ограниченное время.

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочня. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

Узнайте больше на сайте застройщика, а также по телефону +7 (4912) 24‑70‑00. Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.