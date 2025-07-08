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Ипотека 4% работникам бюджета: узнайте, как воспользоваться

Учителям, врачам, воспитателям и другим работникам бюджетной сферы часто сложнее всего решиться на покупку жилья: не самые высокие зарплаты, рост цен и высокие процентные ставки делают ипотеку практически недоступной. К счастью, застройщики стремятся к тому, чтобы качественное жилье было доступно для всех и создают комфортные ипотечные программы.

Так рязанский застройщик «Стройпромсервис» запустил льготную ипотеку всего под 4%* для работников бюджетной сферы. Это шанс купить квартиру с минимальным ежемесячным платежом и наконец-то переехать в новое, комфортное жилье.

Размер платежа действительно приятно удивляет. Например, эргономичная студия в жилом квартале комфорт-класса Огни обойдется всего в 11 443 руб/мес. При этом покупатель получает квартиру с выделенными зонами спальни, кухни, прихожей, а также с большой лоджией площадью более 4 м².

А всего за 7 247 руб\мес можно переехать в собственную квартиру в ЖК Окские просторы и жить в окружении природы, наслаждаясь тишиной и чистым воздухом.

*Ставка доступна в рамках программы «Семейная ипотека». Полные условия кредитования в соответствии с программой. Предложение доступно только для граждан с пропиской в Рязани и Рязанской области.

Узнайте больше на сайте застройщика или по телефону +74912247000.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.