Инвестирование в «Форекс»: какой вариант лучше?

Чтобы постоянно иметь профит на рынке «Форекс», необходимы годы опыта, специальные знания, умения и навыки. Но далеко не каждый имеет возможность, время и желание торговать самостоятельно. Именно для тех, кто хочет зарабатывать на валютном рынке без особого труда, создали услуги инвестирования.

Данные о компании «Форекс Оптимум» свидетельствуют, что этот брокер предлагает инвестиционный LAMM-сервис, а другие компании используют ПАММ-счета и ДУ (доверительное управление).

Какой способ выбрать?

Доверительное управление

Этот вариант инвестирования появился раньше остальных и успешно применялся и до возникновения рынка «Форекс» — например, на фондовых биржах. Суть доверительного управления (ДУ) заключается в том, что инвестор на определенное время поручает свои активы третьему лицу с целью получения прибыли.

Если речь идет о рынке ценных бумаг, то инвестор поручает свои акции управляющему (брокеру, имеющему лицензию и опыт работы), чтобы тот распоряжался ими в интересах инвестора. Управляющий может покупать и продавать бумаги так, чтобы инвестор в результате получил прибыль.

На «Форекс» — аналогично: инвестор предоставляет свой торговый счет в управление более опытному трейдеру, тот использует эти средства для совершения сделок с валютными парами и зарабатывает для инвестора доход. При этом вывести средства инвестора управляющий не может: это прерогатива лишь владельца счета.

За свою работу управляющий взимает с инвестора определенный процент от заработанной им прибыли. Размер комиссии устанавливается заранее в договоре оферты — соглашении между инвестором и управляющим трейдером. В случае получения убытков комиссия не берется.

ПАММ-счет

Само название ПАММ — копия английской аббревиатуры PAMM, которую можно расшифровать как модуль управления с процентным распределением. По сути, это модифицированный вариант доверительного управления, который делает инвестирование более доступным.

ПАММ-счет предполагает долевое участие инвесторов в распределении прибыли, зарабатываемой управляющим трейдером. Управляющий открывает торговый счет и создает оферту с условиями сотрудничества. После этого инвестировать средства в этот счет могут все желающие (клиенты той же компании, где открыт ПАММ).

Если в доверительном управлении инвестор предоставляет трейдеру контроль над всем своим счетом, то в случае с ПАММ счетом клиент вкладывает в счет управляющего ту часть средств, которую он считает нужным. Например, имея на счету 500 долларов, вы можете 300 из них вложить в ПАММ, а 200 оставить для самостоятельной торговли.

Как правило, для доверительного управления нужна крупная сумма — обычно от 500 долларов. А вот в ПАММ-счет можно вложить намного меньше, к примеру, 50 долларов.

Управляющий торгует всеми средствами, имеющимися на его ПАММ-счете, а заработанная им прибыль распределяется между участниками пропорционально их доле. Если один инвестор вложил 100 долларов, второй — 1 000 долларов, а управляющий за месяц заработал 20% прибыли, то первый инвестор получит 20 долларов, а второй — 200. Убытки распределяются в такой же пропорции.

Вознаграждение управляющего взимается с прибыли, если за отчетный период торговля трейдера окажется убыточной, то комиссия не берется.

ЛАММ-сервис

ЛАММ — это тоже аббревиатура, означающая распределение прибыли согласно проторгованным лотам. Такой сервис предоставляют наиболее прогрессивные брокеры, такие как «Форекс Оптимум».

ЛАММ-сервис представляет собой копирование сделок: вы выбираете трейдера из списка лучших и копируете все его сделки на свой счет в определенной пропорции. К примеру, трейдер, на которого вы подписались, может торговать сделками по одному лоту, а вы копируете их, но торгуете по 0.01 лота. Остальные параметры (валютная пара, направление сделки, цена открытия и так далее) остаются неизменными.

Преимуществом ЛАММ-сервиса от брокера «Форекс Оптимум» является то, что инвестор имеет максимум контроля над торговым процессом: он в праве закрыть сделку, открытую управляющим, самостоятельно и в любой момент. Однако учтите важный нюанс: для управления торговлей все-таки нужно и время, и хотя бы минимальные трейдерские навыки.

Совет: как выбирать управляющего

В большинстве случаев инвесторы ориентируются только на место управляющего в рейтинге, но лучше не следовать за толпой, а проанализировать все параметры. Это и стаж трейдера, и размер его собственного капитала (чем больше, тем лучше), и торговая стратегия (лучше, если она будет не агрессивной). Конечно, размер комиссионного сбора тоже играет не последнюю роль, но не гонитесь за дешевизной: качественные услуги должны достойно оплачиваться.

Итоги

У каждого вида инвестирования в рынок «Форекс» есть свои преимущества: у ДУ — минимум усилий, у ПАММ — небольшой порог входа, у ЛАММ — возможность контролировать торговлю. Все зависит от ваших предпочтений и задач. А подобрать брокеров, которые предлагают выгодные инвестиционные услуги, можно на сайте Traders-union в разделе «Рейтинг Форекс брокеров».