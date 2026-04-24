IMEI не совпадает с указанным в договоре: как иностранцу оставаться на связи

В России с начала 2025 года для нерезидентов действуют новые правила предоставления услуг связи и оформления сим-карт. Одно из них связано с IMEI (имеи) — это уникальный номер устройства, в котором используется сим-карта. Он нужен сотовым сетям, чтобы идентифицировать устройство и подключать его к связи. Так, если IMEI устройства, в котором используется сим-карта, не совпадает с тем, что указан в договоре связи, то оператор обязан заблокировать такой номер до момента предоставления абонентом актуального IMEI.

В России с начала 2025 года для нерезидентов действуют новые правила предоставления услуг связи и оформления сим-карт. Одно из них связано с IMEI (имеи) — это уникальный номер устройства, в котором используется сим-карта. Он нужен сотовым сетям, чтобы идентифицировать устройство и подключать его к связи. Так, если IMEI устройства, в котором используется сим-карта, не совпадает с тем, что указан в договоре связи, то оператор обязан заблокировать такой номер до момента предоставления абонентом актуального IMEI.

Хорошая новость для клиентов Билайна: узнать IMEI и актуализировать свои данные можно даже онлайн. Ниже ответы на главные вопросы, а прочитать инструкцию про IMEI на других языках, можно здесь.

Когда сим-карта может заблокироваться из-за смены IMEI:

вы переставили сим-карту в другой телефон/планшет/модем;

при оформлении в договоре оказался указан IMEIдругого устройства или другого слота.

Важно: блокировка может случиться даже если вам кажется, что вы ничего не меняли — например, если телефон тот же, что и при оформлении сим-карты, но просто стоит не в том слоте (в телефонах, поддерживающих две сим-карты слоты могут соответствовать разным IMEI).

Как избежать блокировки

Оставляйте сим-карту в том же устройстве и слоте, куда её установили при оформлении у оператора.

Если планируете менять телефон или слот — сначала проверьте и обновите IMEIв договоре.

Проверка IMEI за 1 минуту

Наберите *060*3# и нажмите вызов. Появятся два IMEI, один указан в договоре, другой — фактический.

Важно: USSD-коды набирайте с той сим-карты, которую хотите проверить.

Сравните эти два IMEI

Совпадают? Значит все в порядке. Если у вас есть проблемы со связью, то дело не в IMEI (проверьте баланс/настройки сети или обратитесь в поддержку по номеру 0611 или в чате мобильного приложения).

Не совпадают → действуйте по инструкции ниже.

Что делать, если IMEI не совпадает

Вариант А. Быстро восстановить связь: верните сим-карту в устройство/слот из договора

Вставьте сим-карту обратно в устройство, IMEIкоторого указан в договоре. Если в телефоне несколько слотов — вставьте сим-карту в тот же слот, что и при оформлении. Если вы не помните слот: попробуйте переставить сим-карту в другой слот и снова сравните IMEI.

Вариант B. Обновите IMEI в договоре

Это можно сделать удаленно.

Откройте и авторизуйтесь в приложение Билайн. Скачать его можно здесь. У пользователей с неактуальным IMEI в договоре на главной странице приложения будет соответствующее уведомление. Нажмите на это сообщение. Далее будет информация о блокировке номера, а также об IMEI, указанном в договоре и в устройстве. Нажмите «разблокировать». Выберите один из способов для изменения IMEI в договоре — это можно сделать автоматически или вручную. Подтвердите изменения, пройдя идентификацию с помощью Госуслуг и биометрии.

Или в офисе Билайна. Сотрудники помогут вам обновить данные в договоре. Возьмите с собой: паспорт, сим-карту и устройство, в котором будете ее использовать.

Если IMEI совпадает, но связь всё равно не работает: проверьте это

Лимит номеров: не более 10 на одного человека

Если на вас зарегистрировано больше 10 номеров, есть риск потерять доступ ко всем номерам, оформленным на вас.

Проверьте список номеров на Госуслугах в разделе «Сим-карты» и откажитесь от части из них, если их у вас более 10: переоформите номер на фактического пользователя или расторгните договор в отношении превышающих лимит номеров.

Подтверждение личности и биометрия

По требованиям законодательства изменение IMEI в договоре нужно подтвердить через биометрию. Это можно сделать в личном кабинете Госуслуг.

Подробнее о том, как иностранцу подтвердить свой российский номер, рассказывали здесь.

