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Играй с выгодой: билайн дарит кешбэк за пополнение кошелька в Steam с баланса телефона

Как получить кешбэк: откройте приложение билайн, выберите раздел «Сервисы» → «Оплата услуг» → «Развлечения» → Steam.

билайн запустил акцию с кешбэком за пополнение кошелька в Steam. Оператор вернёт 5% с каждого перевода на российский аккаунт с баланса телефона. Это отличная возможность пополнить свой кошелёк на популярной платформе и обзавестись парочкой новых игр с выгодой.

Всё просто:

  1. В мобильном приложении билайн (12+) нажмите на сторис про Steam или введите название игровой площадки в поиске.
  1. Далее выберите «Steam РФ оплата со счёта телефона».
  1. Заполните нужные поля: введите логин и номер телефона. Готово! Деньги на кошельке появятся практически сразу, без комиссии от оператора.

Кешбэк за оплату поступит на баланс мобильного телефона. Максимальный лимит — 200 рублей в месяц. Полученный кешбэк можно будет потратить как угодно: оплатить связь, перевести, пополнить Steam, и многое другое.

Напомним, что клиенты билайна могут также оплачивать подписки в App Store и AppGallery не только с баланса телефона, но и российских карт. Достаточно в мобильном приложении билайн или личном кабинете на сайте оператора привязать способ оплаты через СБП.

* Steam — Cтим. App Store — Эпп Стор, AppGallery — ЭппГэллери. Срок действия акции: с 01.04.2025 по 01.06.2025. Подробнее на beeline.ru.

Фото: пресс-служба билайн.