Игорь Маковский: принято решение о проведении дополнительной индексации заработной платы

В рамках оперативного совещания генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский объявил о дополнительной индексации заработной платы для всех сотрудников в 2024 году, сообщает телеграм-канал « Информбюро ».

Соответствующий приказ уже подписан — с 1 сентября текущего года увеличение окладной части всех сотрудников составит 5%. В целом по итогам текущего года заработная плата в среднем увеличится на 11%.

«Исходя из итогов финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие, принято решение об индексации заработной платы для всех сотрудников. По итогам года по ключевой специальности „электромонтер“ зарплата вырастет на 11%. Это решение осознанное и правильное. Планируем и впредь делать все возможное для повышения уровня жизни наших энергетиков», — подчеркнул Игорь Маковский.