Игорь Маковский оценил подготовку и начало отопительного сезона в «Тверьэнерго»

В филиале «Россети Центр» — «Тверьэнерго» состоялось оперативное совещание под руководством генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского, сообщает телеграм-канал « Информбюро ».

Главными темами стали:

• готовность электросетевого комплекса к зиме,

• прохождение отопительного сезона,

• оценка действиям по ликвидации последствий циклонов «Квитерия» и «Каэтано».

В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие профильные руководители «Россети Центр» и районов электрических сетей филиала.

Было отмечено, что ситуация в регионе остается непростой. Причиной тому является значительная изношенность оборудования: доля основных активов старше 30 лет выше средних показателей по стране. Из-за этого филиал «Тверьэнерго» получил паспорт готовности к ОЗП с формулировкой «готов с условиями».

Такая ситуация стала следствием тарифного регулирования, формирующего дефицит средств на содержание и модернизацию электросетей. Недофинансирование за последние пять лет составило 12,4 млрд рублей. Это негативно сказывается на объемах ремонтных и инвестиционных программ филиала. Накопленные проблемы дали о себе знать в период прохождения циклонов. Вместе с тем весь коллектив «Тверьэнерго» показал себя героически. Работая круглосуточно, энергетики возвращали свет жителям региона.

Игорь Маковский дал высокую оценку действиям специалистов «Тверьэнерго», вручив награды за работу по устранению последствий сразу нескольких циклонов редкой силы, обрушившихся на регион в конце ноябре текущего года. Почетными грамотами были отмечены 14 работников филиала.

«В текущем году, если давать объективную оценку уровню готовности „Тверьэнерго“ к зиме, то этот показатель составляет восемьдесят процентов от положенных ста. Так сложилось ввиду хронического недофинансирования электросетевого комплекса филиала. Тем не менее, это не освобождает нас от своих обязанностей качественно выполнять свои задачи по обеспечению надежного электроснабжения. Неблагоприятные погодные явления стали для энергетиков настоящим испытанием на прочность. Я хочу поблагодарить всех тех, кто самоотверженно вел в эти дни восстановительные работы, за ответственность к порученному делу, мужество и выдержку», — подчеркнул Игорь Маковский.