Игорь Маковский: компания «Россети Центр» подтвердила статус системообразующей ТСО в 20 субъектах Российской Федерации

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание, на котором в числе производственных вопросов обсуждалось исполнение нового законодательства о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО), которое вступило в силу с 1 сентября текущего года. В соответствии с законом статус системообразующей присваивается крупнейшей ТСО в регионе на основании критериев, утвержденных Правительством РФ, сообщает Telegram-канал « Информбюро ».

20 филиалов энергокомпании признаны СТСО в регионах присутствия — соответствующие решения приняты высшими должностными лицами субъектов РФ. Ведется работа по регулированию взаимодействия с существующими ТСО: заключению договоров о порядке использования активов и передаче СТСО активов муниципальной и региональной собственности. С 1 января 2025 года «Россети Центр» станет системообразующей ТСО на территории своей оперативной ответственности сроком на 5 лет.

«"Россети Центр» подтвердила свое соответствие критериям СТСО в 20 регионах нашего присутствия. Это большая ответственность и закономерный системный шаг. Мы обладаем необходимыми компетенциями и опытом для работы в данном направлении. Создание единого центра ответственности позволит на высоком уровне обеспечивать качественной и надежной электроэнергией граждан, применять общую техническую и эксплуатационную политику и ускорить внедрение современных технологий в электросетевой комплекс", — отметил Игорь Маковский.