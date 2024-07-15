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Игорь Маковский: формирование единого центра ответственности положительно скажется на эффективности работы энергетической инфраструктуры

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание. В числе производственных вопросов обсуждался новый закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО), который вступит в силу с 1 сентября текущего года, — соответствующий документ накануне подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает телеграм-канал «Информбюро»

Глава энергокомпании отметил, что данный закон — это логичный, системный шаг в развитии энергетической отрасли. Принцип единообразной структуры в электросетевом комплексе позволит на высоком уровне обеспечить электроэнергией граждан за счет применения общих принципов управления, требований технической и эксплуатационной политики. Все это вкупе поможет реагировать на растущие запросы экономики регионов и реализовывать крупные инфраструктурные проекты.

Игорь Маковский поручил провести стратегические сессии во всех филиалах компании по данной теме для информирования специалистов о грядущих изменениях в работе. Первое мероприятие пройдет в рамках Коллегии компании в Иванове.

«Подписание данного ФЗ возлагает большую ответственность на все электросетевые организации. „Россети Центр“ обладает необходимым ресурсным потенциалом, компетенциями и колоссальным опытом и уже имеет статус СТСО в нескольких регионах. Убежден, формирование единого центра ответственности положительно скажется на обеспечении надежного и качественного энергоснабжения потребителей и эффективности работы энергетической инфраструктуры», — отметил Игорь Маковский.