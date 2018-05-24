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13:22, 24 мая 2018 63

Гендиректор МРСК Центра Олег Исаев выступил на ПМЭФ

Гендиректор МРСК Центра Олег Исаев выступил на ПМЭФ

Генеральный директор МРСК Центра — управляющей организации МРСК Центра и Приволжья — Олег Исаев выступил на ПМЭФ в рамках сессии «Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость к возможностям».

В первый день работы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) прошла дискуссия, в ходе которой представители сетевых компаний ПАО «Россети» и главы субъектов РФ, а также производители энергооборудования обсудили конкретные шаги по реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса страны.

В сессии приняли участие губернаторы Калининградской области Антон Алиханов, Новгородской области Андрей Никитин, заместитель гендиректора по стратегическому развитию ПАО «Россети» Евгений Ольхович, главы дочерних компаний ПАО «Россети» — Янтарьэнерго, МРСК Центра, МРСК Сибири.

В рамках дискуссии с докладом выступил Олег Исаев. Он отметил, что новая цифровая техника потребует существенной перестройки существующей инфраструктуры: «Уже неоднократно высказывались опасения, что цифровизация требует излишне высоких затрат. Затраты, несомненно, необходимы, но приоритет их направленности должен быть таким, чтобы уже первые шаги в цифровизации сети дали максимальный эффект и наращивали его в последующем».

Рассказывая участникам дискуссии о существующем в компании опыте внедрения регионах новых цифровых проектов, Олег Исаев отметил, что в ходе их реализации были найдены новые уникальные нестандартные решения, которые однозначно вписываются в процесс цифровизации.

Первое — это «цифровой монтер» — человек, которого автоматика и интеллектуальные приборы страхуют от ошибочных действий, от несчастного случая, подсказывают ему оптимальные решения, делают его работу более эффективной.

Второе — это эффективные и недорогие решения наблюдаемости электросети, которые в сочетании с мультисервисной сетью делают все процессы, происходящие в сетях, полностью прозрачными.

Третье — это системы самовосстановления и самодиагностики сети. Здесь на подходе есть интереснейшее решение: автоматизированный комплекс с применением беспилотных летательных аппаратов, которые будут давать всю информацию о состоянии линий электропередачи, начиная от трещины на опоре, заканчивая процессами гололедообразования и другими угрожающими процессами.

В завершении своего выступления гендиректор МРСК Центра отметил, что новый цифровой подход к работе электросетевого комплекса, который затрагивает все сферы электроэнергетической отрасли, требует иного мышления и принципиально новых решений при планировании и эксплуатации, а также изменений в структуре энергетических предприятий.

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