Где взять новые инструменты для работы пиарщика?

PR-отрасль не стоит на месте. Методики меняются, инструменты устаревают, появляются новые каналы коммуникаций и новые правила работы с ними. Для того, чтобы не отстать от коллег надо постоянно быть в курсе и узнавать обо всех новшествах.
И самый эффективный способ — получать информацию из первых рук — непосредственно от экспертов, профессионалов в области связей с общественностью. Не в книгах, написанных несколько лет назад, а в процессе живого общения.
И отличный способ «прокачать» Ваши знания или знания и умения Ваших сотрудников в области связей с общественностью — стать участником общероссийской практической конференции «ПРЕСС-СЛУЖБА-2016: новые технологии PR-работы». Мероприятие пройдет 1-2 декабря в Москве.
Темы докладчиков конференции:
- Построение эффективной PR-стратегии;
- Оптимизация PR -бюджета: как получить больше за меньшие деньги;
- Взгляд с другой стороны баррикад: что хотят от пиарщиков журналисты;
- Репутационный менеджмент: построение, управление, защита;
- Как стать звездой в своей отрасли. Технология построения персонального бренда;
- Креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи;
- Универсальный солдат или высокоэффективный узкопрофильный специалист: каким должен быть пиарщик в компании;
- PR в новых медиа — новые правила игры;
- Технологии мониторинга информационного пространства: пресса и соцсети;
- Провокации в пиаре: как достичь эффекта неожиданными методами;
- Региональные пиарщики и федеральные СМИ: секрет построения отношений;
- Технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций;
- Специфика PR -работы с различными СМИ;
- Место пресс-службы и пиар-отдела в структуре организации. Взаимодействие с другими подразделениями. Получение информации от других подразделений;
- Как подготовить руководителя к общению с прессой и публичным выступлениям. Технологии медиатренинга;
- PR без посредников: как работать напрямую с целевой аудиторией;
- Системное построение продвижения в социальных сетях;
- Актуальные инструменты PR в интернете;
- Как повысить лояльность аудитории с помощью социальных сетей;
- Новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда.