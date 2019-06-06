Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:27, 6 июня 2019 51

Где в Рязани найти бесплатный Wi-Fi

Где в Рязани найти бесплатный Wi-Fi

Количество Wi-Fi-точек в нашей стране постоянно увеличивается. Все чаще свободный доступ в интернет стал появляться в транспорте, на стадионах, музеях, вузах и промышленных площадках. По данным аналитиков, их в России уже насчитывается около 100 тысяч. Одна из самых обширных сетей общедоступного Wi-Fi в российских регионах — у «Дом.ru». Оператор организовал хот-споты почти в 18 000 точек по всей стране, из них более 400 находятся в нашем городе.

Больше всего wi-fi точек в кафе, гостиницах и салонах красоты. С января по июнь в сети DOM.RU Wi-Fi зафиксировано более 150 тысяч уникальных посетителей. Более 91% пользователей выходили в Сеть со смартфонов и мобильных телефонов, 3% — с планшетов, 6% — с ноутбуков. Топ-5 брендов мобильных устройств возглавляет Apple (26%), за ним следуют Samsung (25%), Huawei (14%) и Xiaomi (13%).

Скорость гостевого доступа — до 100 Мбит/c (зависит от количества подключенных устройств), этого достаточно для любой активности в сети Интернет — поиска информации, видео, музыки и видеозвонков. Пользователи домашнего интернета «Дом.ru», указавшие логин и пароль, также смогут пользоваться интернетом на максимально высокой скорости.

Летом, как правило, востребованность услуги возрастает, поэтому специалисты компании проверили техническое состояние оборудования на всех открытых площадках: Площадь победы, Сквер имени Александрова и других популярных местах отдыха. Ближайшую Wi-Fi точку можно быстро найти в бесплатном мобильном приложении «Дом.ru Wi-Fi» для iOS и Android.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
16:27, 6 июня 2019
Где в Рязани найти бесплатный Wi-Fi
17:33, 4 июня 2019
Вятско-Полянским электрическим сетям «Кировэнерго» исполнилось 50 лет
17:02, 4 июня 2019
«Люди Икс: Темный феникс». Чего ждать от новой истории?
16:54, 30 мая 2019
В «Билайн» стартовали продаж нового Samsung Galaxy A30 за 99 рублей в месяц при покупке услуг связи
12:48, 28 мая 2019
Клиенты видеонаблюдения «Дом.ru Бизнес» смогут онлайн определять пол и возраст посетителей
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
12:46, 31 мая 2019 18 826
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 408
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
21:34, 25 мая 2019 18 249
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:00, 29 мая 2019 12 932
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
8:33, 26 мая 2019 11 323
Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований