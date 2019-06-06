Где в Рязани найти бесплатный Wi-Fi

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Количество Wi-Fi-точек в нашей стране постоянно увеличивается. Все чаще свободный доступ в интернет стал появляться в транспорте, на стадионах, музеях, вузах и промышленных площадках. По данным аналитиков, их в России уже насчитывается около 100 тысяч. Одна из самых обширных сетей общедоступного Wi-Fi в российских регионах — у «Дом.ru». Оператор организовал хот-споты почти в 18 000 точек по всей стране, из них более 400 находятся в нашем городе.
Больше всего wi-fi точек в кафе, гостиницах и салонах красоты. С января по июнь в сети DOM.RU Wi-Fi зафиксировано более 150 тысяч уникальных посетителей. Более 91% пользователей выходили в Сеть со смартфонов и мобильных телефонов, 3% — с планшетов, 6% — с ноутбуков. Топ-5 брендов мобильных устройств возглавляет Apple (26%), за ним следуют Samsung (25%), Huawei (14%) и Xiaomi (13%).
Скорость гостевого доступа — до 100 Мбит/c (зависит от количества подключенных устройств), этого достаточно для любой активности в сети Интернет — поиска информации, видео, музыки и видеозвонков. Пользователи домашнего интернета «Дом.ru», указавшие логин и пароль, также смогут пользоваться интернетом на максимально высокой скорости.
Летом, как правило, востребованность услуги возрастает, поэтому специалисты компании проверили техническое состояние оборудования на всех открытых площадках: Площадь победы, Сквер имени Александрова и других популярных местах отдыха. Ближайшую Wi-Fi точку можно быстро найти в бесплатном мобильном приложении «Дом.ru Wi-Fi» для iOS и Android.
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