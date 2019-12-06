Где отдохнуть зимой? Планируем экономный отпуск на Новый год

Бюджетное путешествие возможно даже во время новогодних праздников, когда, казалось бы, цены растут буквально на все. И если поездки в теплые края, действительно, ударят по карману, то зимние курорты нашей страны всегда готовы принять туристов. Сегодня мы расскажем, где лучше всего встретить 2020 год, на что тратиться не стоит, и как выгодный кэшбэк может помочь максимально сэкономить.

Куда можно поехать на Новый год

Каким вы видите свой отпуск? Будет это активный отдых, насыщенная экскурсионная программа или тихие посиделки у камина? Предлагаем вам несколько бюджетных вариантов, способных составить конкуренцию заграничным курортам.

Санкт-Петербург: культурная программа

Стоит ли говорить, что Новый год в культурной столице отмечают по-питерски: костюмированные шествия, салют с воды, огромная новогодняя елка и не засыпающий ни на секунду Невский проспект! Чтобы не переплачивать за гостиницу, вы можете снять квартиру или комнату — на Booking всегда можно найти выгодные предложения. А в первых числах января вас ждут постановки в известнейших театрах Санкт-Петербурга. Примечательно, что летним туристам эти мероприятия недоступны — все лучшие коллективы в это время уезжают на гастроли.

Поселок Мостовской: горячие источники

Если уехать в лето не получается, то согреться можно в горячих источниках предгорий Кавказа. Мостовской — самый бюджетный вариант, причем термы там ничуть не хуже аналогичных курортов, например, в Саратовской области (при колоссальной разнице в цене). Купание в бассейне обойдется вам в 200-400 руб/ч, а номер может быть как самым бюджетным, так и класса «Люкс».

Великий Устюг: для путешествий с детьми

Почему бы не посетить родину Деда Мороза? Резиденция самого зимнего сказочного персонажа делится на две части: в городе и за городом. Вас ждут интересные экскурсии, яркие костюмированные представления, праздничный салют и многое другое. Дети такие каникулы точно не забудут.

Самара: горнолыжный отдых

Пока все стремятся в Сочи, где катание на лыжах и сноуборде стоит немалых денег, мы предлагаем обратить внимание на другие курорты. Например, комплекс «Красная глинка» в Самаре. Даже при разнице в стоимости билетов, гостиница, питание и непосредственно активный отдых выйдут намного дешевле. Так стоит ли переплачивать за олимпийский «бренд»?

Как максимально сэкономить на путешествии

Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут максимально разнообразить культурную программу, не в ущерб бюджету.

Готовые туры

Куда бы вы ни собирались отправиться, наверняка в вашем городе есть компании, предлагающие готовые туристические поездки в интересующее вас место. В стоимость таких туров, как правило, включены:

дорога;

проживание (включая завтраки);

одна или несколько экскурсий/других развлекательных мероприятий.

Как правило, готовые туры всегда дороже, но иногда их можно приобрести за полцены, если группа уже набрана, но остается пара свободных мест. Поэтому не стоит расстраиваться, если вы не смогли заранее спланировать поездку, а отпуск уже через пару дней — у вас еще есть шанс отправиться в недорогое, но увлекательное путешествие.

Бесплатные экскурсии

В крупных городах можно найти очень дешевые, а порой и вовсе бесплатные экскурсии. Об этом стоит позаботиться еще до поездки — количество мест всегда ограничено, а записаться можно онлайн. Также в Москве и Санкт-Петербурге проводятся пешеходные экскурсии по принципу donation — когда вы сами определяете размер вознаграждения для гида.

Самый выгодный кэшбэк

Практически с каждой покупки можно вернуть кэшбэк, даже с билетов на самолет/поезд и бронирования гостиниц. Для этого есть кэшбэк-сервисы.

Говоря коротко, вы оплачиваете покупки онлайн, и вам возвращается часть денег. Чтобы выбрать лучший кэшбэк-сервис, нужно заранее подумать, какие интернет-магазины вас интересуют, и сравнить рейтинг кэшбэков для каждого из них. Проще всего воспользоваться одним из сайтов сравнения кэшбэк-сервисов (например, Back. One).

Как видите, отдохнуть без лишних трат можно даже на Новый год, главное — заранее спланировать поездку, не упускать возможности посетить бесплатные мероприятия и выбрать самый выгодный кэшбэк.