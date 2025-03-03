Гардеробная и зеркало во весь рост в прихожей: какая она — идеальная квартира для женщины?

Уже давно прошло то время, когда женщине для счастья в квартире было достаточно кухни и своего небольшого уголка с платьями, а остальное — мужу и детям.

Современные квартиры проектируются так, чтобы у представительницы прекрасного пола было место и для быта, и для красоты, и для отдыха, и для воспитания детей. И чтобы всё это могло легко меняться и подстраиваться под стремительно меняющиеся жизненные обстоятельства.

Например, в жилом квартале Новые горизонты многие планировки созданы сразу с гардеробными, как в этой 1-комнатной квартире.

Кроме того, в прихожей выделена ниша для одежды — чтобы повесить стильное пальто или норковую шубу. Такое жилье можно приобрести по программе семейной ипотеки со ставкой от 5,99% всего за 19 385 руб\мес.

Конечно, немаловажными являются кухня и спальня. Особенно, когда в семье есть дети, и для них хочется готовить вкусные и полезные блюда, а еще иногда (мамы, давайте честно) просто от них отдыхать. В этом случае идеально подойдет квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. От 35 203 руб\мес.

Кстати, вы знали, что женщине совершенно необязательно быть замужем, чтобы взять семейную ипотеку? Купить квартиру со ставкой от 5,99% может любой родитель, как мама, так и папа. Независимо от того, были ли они когда-то в браке.

Например, если девушка воспитывает ребенка одна, она может приобрести квартиру-трансформер, в которой сначала будет спальня для мамы и малыша, а также кухня-гостиная, а потом — спальня для мамы и своя комната для подростка, которую можно легко выделить в кухне-гостиной. От 23 509 руб\мес.

Жилой квартал Новые горизонты строится в районе Дашково-Песочня, в шаговой доступности от гипермаркета Глобус. В проекте предусмотрена современная детская площадка с Тропой здоровья, собственный детсад, вход в подъезды на уровне земли, который особенно оценят мамы с колясками, а также отдельная колясочная зона на первом этаже.

Подробнее об ипотечной программе и жилом квартале Новые горизонты вы можете узнать на сайте застройщика, а также по телефону +74912247000. Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

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