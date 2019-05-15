Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за первый квартал 2019 года

Цифровой сегмент вырос на 10%, OIBDA увеличилась на 12%, чистая прибыль — на 46%

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за первый квартал 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО.

Основные достижения

Рост выручки в I квартале 2019 года составил 3% год к году, несмотря на наличие в I квартале 2018 года разовых доходов. Без учета данных доходов, рост выручки составил бы 6%;

Цифровой сегмент в I квартале 2019 г. вырос на 10%, а его доля в выручке составила 56%;

OIBDA за I квартал 2019 г. выросла на 12% до 26,4 млрд рублей;

Чистая прибыль за I квартал 2019 года выросла на 46% и достигла 5,6 млрд рублей;

Сегмент розничных клиентов, формирующий 45% выручки компании, показал наилучшую динамику, увеличившись на 3,4% год к году. Остальные сегменты также выросли на 3% год к году;

Продолжают расти показатели ARPU по ШПД и IPTV.

Основные финансовые итоги I квартала 2019 года

Выручка выросла на 3% до 78,7 млрд рублей по сравнению с I кварталом 2018 года;

Показатель OIBDA вырос на 12% до 26,4 млрд рублей;

Рентабельность по OIBDA выросла на 2,6 п.п. до 33,5% по сравнению с I кварталом 2018 года;

Чистая прибыль выросла на 46% до 5,6 млрд рублей в сравнении с I кварталом 2018 года;

Капитальные вложения составили 22,3 млрд рублей (28,4% от выручки), увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15,1 млрд руб. и 19,8% от выручки за I квартал 2018 года соответственно);

FCF составил (14,6) млрд руб. против (5,8) млрд рублей в I квартале 2018 года;

Чистый долг увеличился на 12% с начала года и составил 208,4 млрд рублей или 2х показателя «чистый долг/OIBDA». ​

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил:

«"Ростелеком» уверенно начал 2019 год, завершив первый квартал ростом по основным финансовым показателям: компания отчиталась об увеличении выручки на 3%, операционной прибыли до амортизации — на 12%, чистой прибыли — на 46%. Этого удалось добиться за счет расширения цифровых сервисов в экосистеме наших продуктов и увеличения дохода с каждого клиента. Компания продолжает расти за счет цифровой трансформации и перехода к новой модели бизнеса, основу которого составляют цифровые и контентные услуги. Мы ставим амбициозные цели и гордимся лидирующими позициями на основных рынках.

Мы вывели на рынок «Ростелеком Здоровье» — мобильное приложение и сайт с быстрым доступом к онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи. Клиенты нашего нового сервиса без поездок в поликлинику и очередей в любом удобном формате, в любой день недели и время суток могут оперативно связаться с врачом. Сервис предлагает удобные индивидуальные или семейные программы, чтобы подписчик мог в режиме онлайн заботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких.

«Ростелеком» успешно продвигает решения для умного дома

«Ростелеком» успешно продвигает решения для умного дома. С начала продаж реализовано более 100 тысяч камер для домашнего видеонаблюдения. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет.

Достижения компании в области развития облачных сервисов были отмечены экспертами рынка: по итогам 2018 года «Ростелеком» занял первое место в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по количеству клиентов виртуальной АТС. Наша доля рынка увеличилась более чем в два раза в прошлом году: с 11% до 24%. Эффективному продвижению на рынке виртуальных АТС способствовали выгодный пакет услуг «Быть в плюсе», активный омниканальный подход к привлечению клиентов, индивидуальный подход к целевым аудиториям и рекламному продвижению для каждого региона, а также простое и прозрачное ценообразование с широкой функциональной линейкой сервиса.

Одним их важнейших достижений отчетного квартала стало значительное увеличение операционной прибыли до амортизации. Компания смогла не только обеспечить двузначный рост OIBDA, но и заметно нарастить рентабельность по этому показателю: OIBDA margin выросла на 2,6 процентных пункта до 33,5%.

«Ростелеком» является одним из лидеров в сфере цифровых услуг

«Ростелеком» является одним из лидеров в сфере цифровых услуг, обладает крупной сетевой инфраструктурой и мотивированной командой. Мы продолжим реализацию ключевых стратегических проектов, развитие цифровых экосистем, технологической инфраструктуры и человеческого капитала, будем укреплять свои лидерские позиции по оказанию цифровых услуг для всех типов клиентов".

«Результаты первого квартала 2019 года позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Помимо расширения цифрового бизнеса, компания