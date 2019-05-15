Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за первый квартал 2019 года

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Цифровой сегмент вырос на 10%, OIBDA увеличилась на 12%, чистая прибыль — на 46%
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за первый квартал 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО.
Основные достижения
Основные финансовые итоги I квартала 2019 года
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил:
«"Ростелеком» уверенно начал 2019 год, завершив первый квартал ростом по основным финансовым показателям: компания отчиталась об увеличении выручки на 3%, операционной прибыли до амортизации — на 12%, чистой прибыли — на 46%. Этого удалось добиться за счет расширения цифровых сервисов в экосистеме наших продуктов и увеличения дохода с каждого клиента. Компания продолжает расти за счет цифровой трансформации и перехода к новой модели бизнеса, основу которого составляют цифровые и контентные услуги. Мы ставим амбициозные цели и гордимся лидирующими позициями на основных рынках.
Мы вывели на рынок «Ростелеком Здоровье» — мобильное приложение и сайт с быстрым доступом к онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи. Клиенты нашего нового сервиса без поездок в поликлинику и очередей в любом удобном формате, в любой день недели и время суток могут оперативно связаться с врачом. Сервис предлагает удобные индивидуальные или семейные программы, чтобы подписчик мог в режиме онлайн заботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких.
«Ростелеком» успешно продвигает решения для умного дома
«Ростелеком» успешно продвигает решения для умного дома. С начала продаж реализовано более 100 тысяч камер для домашнего видеонаблюдения. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет.
Достижения компании в области развития облачных сервисов были отмечены экспертами рынка: по итогам 2018 года «Ростелеком» занял первое место в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по количеству клиентов виртуальной АТС. Наша доля рынка увеличилась более чем в два раза в прошлом году: с 11% до 24%. Эффективному продвижению на рынке виртуальных АТС способствовали выгодный пакет услуг «Быть в плюсе», активный омниканальный подход к привлечению клиентов, индивидуальный подход к целевым аудиториям и рекламному продвижению для каждого региона, а также простое и прозрачное ценообразование с широкой функциональной линейкой сервиса.
Одним их важнейших достижений отчетного квартала стало значительное увеличение операционной прибыли до амортизации. Компания смогла не только обеспечить двузначный рост OIBDA, но и заметно нарастить рентабельность по этому показателю: OIBDA margin выросла на 2,6 процентных пункта до 33,5%.
«Ростелеком» является одним из лидеров в сфере цифровых услуг
«Ростелеком» является одним из лидеров в сфере цифровых услуг, обладает крупной сетевой инфраструктурой и мотивированной командой. Мы продолжим реализацию ключевых стратегических проектов, развитие цифровых экосистем, технологической инфраструктуры и человеческого капитала, будем укреплять свои лидерские позиции по оказанию цифровых услуг для всех типов клиентов".
«Результаты первого квартала 2019 года позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Помимо расширения цифрового бизнеса, компания
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