Филиал «Рязаньэнерго» проведет очередную встречу с потребителями

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжает проводить «День клиента». Расширен перечень тем, по которым потребители могут обратиться к энергетикам.

Жители могут получить консультации по вопросам качества и надежности электроснабжения, технологического присоединения к электрическим сетям и прочее.

Очный приём посетителей проведет исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.

К энергетикам могут обратиться как юридические, так и физические лица. Встреча пройдёт 1 августа в «Агентстве инвентаризации и проектирования» (улица Свободы, 35, офис «Опоры России») с 10:00 до 19:00. Записаться можно по телефону: +7 (915) 597-31-56 .

Напомним, «День клиента» проходит еженедельно по четвергам. Этот формат внедрён для повышения качества коммуникации и обслуживания жителей региона.