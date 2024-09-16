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Филиал «Рязаньэнерго» напоминает о правилах поведения вблизи энергообъектов

Энергетики «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньнерго» напоминают жителям Рязанской области о соблюдении простых правил электробезопасности вблизи действующего оборудования.

Будьте внимательны — на всех энергообъектах установлены знаки, предупреждающие об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и поражения электрическим током.

Запрещается находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях.

Сотрудники «Рязаньэнерго» также просят взрослых не допускать, чтобы дети играли около ЛЭП и трансформаторных подстанций, обращаются к родителям и педагогам с просьбой разъяснить подрастающему поколению жизненно важные правила электробезопасности.

Любые виды работ в границах охранных зон объектов электроэнергетики, в том числе с использованием автотранспортной техники с подъемными механизмами, без согласования с электросетевой организацией, в ведении которого они находятся, категорически запрещается.

Несанкционированные действия могут стать причиной трагедии, а также привести к серьезным сбоям в работе энергооборудования и сбоям в электроснабжении потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

Охранные зоны ВЛ — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для ВЛ напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются 1 метру по обе стороны линии.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону «Горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220, а также через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Android: https://clck.ru/34GkNw

iOS: https://clck.ru/34GkNy