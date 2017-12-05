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16:04, 5 декабря 2017 82

Филиал Россельхозбанка предложил рязанцам «необычные подарки» в виде монет

Филиал Россельхозбанка предложил рязанцам «необычные подарки» в виде монет

Рязанский филиал Россельхозбанка предложил своим клиентам «необычные подарки». «Золотые или серебряные монеты послужат замечательным подарком к юбилеям, праздниками и памятным датам. Такие монеты — предмет коллекционирования. Чеканка может быть классической, с изображением знаков зодиака, важных исторических событий, известных личностей или ликов святых, перенесенных на небольшой серебряный слиток прямоугольной формы. Или фигурной. К примеру, монета в форме сердца без слов расскажет о ваших чувствах, а подаренный новоселам серебряный ключ позволит „надежно запереть счастье в доме“», — рассказали представители банка.

Кроме того, специалисты отметили, что серебряные монеты и монеты из золота станут «отличным вложением денежных средств», так как цена на драгоценные металлы не зависит от колебаний на мировом рынке, а полученный по ним доход не будет облагаться налогом.

Рязанский филиал Россельхозбанка предлагает широкий ассортимент монет из драгоценных металлов, выпущенных Банком России и иностранными государствами. Всего на данный момент в филиале представлено около сто разновидностей памятных и инвестиционных монет, которые можно приобрести в центральном офисе филиала по адресу: улица Свободы, дом №58, а также в дополнительных офисах банка.

Подробную информацию о приобретении монет из драгоценных металлов можно получить по телефонам (4912) 27-03-15, 28-41-78 и на официальном сайте банка.

Лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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