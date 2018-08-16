Филиал «Дом.ru» в Рязани возглавил Олег Рыбин

Директором рязанского филиала телеком-оператора «Дом.ru» назначили Олега Рыбина.
В 1989 году он окончил тамбовское высшее военное командное краснознаменное училище химической защиты, а в 1999-м — Тамбовский государственный университет. С 2002 по 2007 годы работал в PepsiCo, после чего начал карьеру в сфере телекоммуникаций.
В «Билайне» прошел путь от руководителя отдела по работе с национальными клиентами и службы прямых продаж до директора по продажам на массовом рынке Дальневосточного региона. В 2015 году возглавил филиал «Дом.ru» в Воронеже.
«За три года работы в компании Олег Рыбин внес весомый вклад в развитие телеком-отрасли Воронежской области. Под его руководством компания активно развивала сеть общедоступного Wi-Fi, в том числе, на социально значимых объектах. По инициативе директора филиала „Дом.ru“ выступил техническим партнером многих фестивалей и проектов», — рассказали в пресс-службе филиала.
Основными векторами стратегии развития рязанского филиала Олег Рыбин назвал повышение качества клиентского сервиса, а также развитие сферы услуг для корпоративных клиентов «Дом.ru Бизнес» и государственного сегмента, которые являются драйверами роста компании.
«Приоритетом в работе филиала остается клиентоориентированность в работе со всеми абонентами — физическими и юридическими лицами, мы планируем расти и увеличивать долю по обоим направлениям. В наших планах — запуск сети интернета вещей для эффективного управления городской средой, а также реализация проектов, которые способствуют развитию цифровой экономики региона в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения между нашей компанией и правительством Рязанской области. Уверен, это сотрудничество сыграет важную роль в развитии социальной и деловой инфраструктуры региона», — отметил Олег Рыбин.