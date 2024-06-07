Федеральная территория «Сириус» развивается

Разработан проекта по комплексному развитию федеральной территории «Сириус» и формированию ее научно-образовательной и инновационно-технологичной среды. Архитектурные решения предполагается выдержать в футуристической концепции, которая будет создана с использованием возможностей 10 ведущих мировых нейросетей, включая 3 российские.

Реализация проекта начнется с этапа развития инфраструктуры для внедрения программ в области образования и инноваций. Новая инфраструктура будет способствовать в том числе трудоустройству на федеральной территории выпускников Образовательного центра и Научно-технологического университета «Сириус». Для работы и проживания резидентов на территории будут созданы офисы, технопарки и комфортабельное жилье различного класса. Будущие резиденты новой инфраструктуры также примут участие в R&D разработках на территории «Сириуса». Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2024 подписали президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Общая площадь застройки составит 184 га. Проект планируется реализовать 10 очередями. В каждой очереди будут создаваться различные инфраструктурные объекты, включая новые научные и образовательные центры. Так, в первых двух очередях запланировано открытие «клуба математиков» и «Научный центр климатических и экологических исследований». Кроме того, вся федеральная территория «Сириус» в перспективе станет одним большим парком: рядом с каждым значимым объектом будет разбит свой парк с уникальным профилем и составляющими.

«Сириус» сформировал и на протяжении почти десяти лет развивает российскую систему выявления и развития талантов, получил по поручению Президента статус национального методического центра, реализует образовательные и научно-технологические проекты не только в границах федеральной территории, но и во всех регионах нашей страны, в интересах каждого ее жителя, а с недавнего времени получил еще и международное признание, учитывая в том числе поручение Президента о расширении возможностей для регулярного проведения Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Все это повышает требования к той среде, которую мы развиваем в «Сириусе». Мы создадим современный комплекс, в котором будут жить и вместе работать ведущие ученые, сотрудники крупнейших российских инновационных компаний и технологические предприниматели", — отметила председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

«Умные, креативные, увлеченные ребята — за ними будущее России. И наша задача — создать наиболее комфортные условия для жизни, самореализации и развития талантов. Будем работать над этим вместе с фондом «Талант и успех», прокомментировал президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Для справки:

Федеральная территория «Сириус» согласно ФЗ «О федеральной территории «Сириус» имеет уникальный статус и задачи: обеспечение комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности, необходимости сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления, самореализации и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации. 31 мая 2024 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству с администрацией президента, администрацией федеральной территории и образовательным фондом «Талант и успех» разработать программу развития федеральной территории Сириус , в том числе для расширения возможностей проведения Всемирного фестиваля молодежи.

Фонд «Талант и успех» объединил и развивает все лучшие отечественные практики по работе со школьниками, методологии работы с детьми дошкольного и раннего школьного возраста, школьных и студенческих олимпиад и проектных конкурсов, системы постдипломного образования с элементами соревновательности и отбора, работе с кадровым резервом на всех уровнях. Фонд «Талант и успех» создает прозрачную систему профессионального становления и роста в самых важных для страны областях. Основная задача фонда сегодня — объединить все эти составляющие в единую концепцию, которая станет лицом страны.