Ежемесячный платеж снижен в 2 раза: в Рязани запустили новую ипотечную программу

Рязанцы смогут платить за ипотеку в 2 раза меньше благодаря программе траншевой ипотеки, которую совместно со Сбером запустил застройщик «Стройпромсервис».

Рязанцы смогут платить за ипотеку в 2 раза меньше благодаря программе траншевой ипотеки , которую совместно со Сбером запустил застройщик «Стройпромсервис».

По условиям программы ипотека делится на 3 части:

Первый взнос всего от 20,1%

Первый транш — 50%. Выплачивается после подписания ДДУ.

Второй транш — 50%. Выплачивается за месяц до ввода дома в эксплуатацию.

Экономия происходит за счет того, что до ввода дома в эксплуатацию проценты по ипотеке начисляются только на 50% от общей суммы кредита.

С таким низким ежемесячным платежом вы сможете легко накопить на ремонт в будущей квартире или без проблем продолжать жить в арендованной, пока строится дом. Такой вариант ипотеки также подойдет для покупки жилья с целью инвестирования.

Банк предоставляет фиксированную кредитную ставку на весь срок с возможностью рефинансировать ее при снижении ключевой ставки.

Получить подробную консультацию по программе и другим вопросам можно по телефону офиса продаж: +7 (4912) 247-000 или оставить заявку на сайте застройщика

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Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Сумма ипотечного кредита делится на два транша — 50% выплачиваются сразу после заключения договора, и 50% - не позднее, чем за месяц до даты ввода объекта в эксплуатацию. Подробные условия кредитования на сайте sberbank.ru.