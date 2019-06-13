Если в дом пришла трагедия, что делать?

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Смерть человека — тяжелая трагедия для его семьи, вне зависимости от того, в каком возрасте он умер. Родные люди глубоко сожалеют и переживают, когда из жизни уходят как 40-летние, так и 90-летние.
Горечь утраты сочетается с безызвестностью будущего и незнанием ритуальных традиций и церемоний. Как жить дальше, что делать сейчас, к кому обращаться?
Смерть в больнице
Это может быть неожиданно, в это может быть тяжело поверить. Но медсестра назовет адрес морга, куда отправили тело. Что делать?
Нужно собраться с силами и искать ритуальную компанию, которой можно поручить захоронение.
Агенты сами появятся на вашем пути. Один позвонит в дверь, другой — по телефону, третий придет к вашим соседям. Не связывайтесь с ними, они — посредники, притом не всегда честные! Лучше всего заказывать услуги в официальной ритуальной службе.
Смерть пришла в дом
Если человек умер дома, нужно успокоиться и вызвать полицию. Вместе с представителями правоохранительных органов приезжает доктор, который фиксирует смертельный случай. Полиция определяет, не применялось ли к умершему человеку насилие.
Следующий этап — отправление тела на патологоанатомическое вскрытие. Полиция вызывает специальный автомобиль, который доставит труп в морг. Все услуги полиции, медиков, доставки в морг — бесплатные.
Как избежать вскрытия умершего?
Если человек умер внезапно, то члены семьи заинтересованы в том, чтобы узнать причину его кончины. Если умершему далеко за 80 лет, и к нему частенько приезжала скорая помощь, вскрытия можно избежать. Для этого нужно, чтобы были соответствующие записи медиков в личной амбулаторной карточке, отметки о вызове скорой помощи
Родственникам нужно написать заявление о том, что они отказываются от вскрытия с указанием причин
Поводом для отказа может послужить:
Честная ритуальная компания
Для Москвы и региона одной из лучших похоронных служб является государственная ритуальная компания Ritual.ru. Здесь можно выбрать траурные товары онлайн или по месту дислокации выставочного зала, заказать любые услуги:
С компанией Ritual.ru организация и обслуживание ритуальной церемонии пройдет по намеченному плану.
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