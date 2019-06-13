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15:51, 13 июня 2019 98

Если в дом пришла трагедия, что делать?

Если в дом пришла трагедия, что делать?

Смерть человека — тяжелая трагедия для его семьи, вне зависимости от того, в каком возрасте он умер. Родные люди глубоко сожалеют и переживают, когда из жизни уходят как 40-летние, так и 90-летние.

Горечь утраты сочетается с безызвестностью будущего и незнанием ритуальных традиций и церемоний. Как жить дальше, что делать сейчас, к кому обращаться?

Смерть в больнице

Это может быть неожиданно, в это может быть тяжело поверить. Но медсестра назовет адрес морга, куда отправили тело. Что делать?

Нужно собраться с силами и искать ритуальную компанию, которой можно поручить захоронение.

Агенты сами появятся на вашем пути. Один позвонит в дверь, другой — по телефону, третий придет к вашим соседям. Не связывайтесь с ними, они — посредники, притом не всегда честные! Лучше всего заказывать услуги в официальной ритуальной службе.

Смерть пришла в дом

Если человек умер дома, нужно успокоиться и вызвать полицию. Вместе с представителями правоохранительных органов приезжает доктор, который фиксирует смертельный случай. Полиция определяет, не применялось ли к умершему человеку насилие.

Следующий этап — отправление тела на патологоанатомическое вскрытие. Полиция вызывает специальный автомобиль, который доставит труп в морг. Все услуги полиции, медиков, доставки в морг — бесплатные.

Как избежать вскрытия умершего?

Если человек умер внезапно, то члены семьи заинтересованы в том, чтобы узнать причину его кончины. Если умершему далеко за 80 лет, и к нему частенько приезжала скорая помощь, вскрытия можно избежать. Для этого нужно, чтобы были соответствующие записи медиков в личной амбулаторной карточке, отметки о вызове скорой помощи

Родственникам нужно написать заявление о том, что они отказываются от вскрытия с указанием причин

Поводом для отказа может послужить:

  • волеизъявление усопшего;
  • религиозные каноны;
  • точный эпикриз.

Честная ритуальная компания

Для Москвы и региона одной из лучших похоронных служб является государственная ритуальная компания Ritual.ru. Здесь можно выбрать траурные товары онлайн или по месту дислокации выставочного зала, заказать любые услуги:

  • оформления документов;
  • предоставления транспорта, ритуальной команды, сингуматора;
  • духовенства и певчей группы;
  • церемониймейстера;
  • аренды зала;
  • организации поминального обеда.

С компанией Ritual.ru организация и обслуживание ритуальной церемонии пройдет по намеченному плану.

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