Еще в 17 малых населенных пунктах Рязанской области Билайн запустил скоростной 4G

Оператор подключил к скоростному мобильному интернету небольшие населенные пункты в 9 муниципалитетах региона. Быстрый 4G Билайна появился в июне 2025 года благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек.

Благодаря новым базовым станциям клиенты Билайна получили возможность, например, слушать музыку онлайн на смартфоне, общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, пользоваться банковскими, образовательными и другими онлайн сервисами.

Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* («голос по сети LTE»).

Директор Рязанского отделения Билайна Артём Шашуков: «Запуск 4G значительно повышает уровень комфорта, ведь это возможность не только пользоваться различными онлайн-приложениями, но также, например, смотреть фильмы онлайн всей семьёй или слушать любимую музыку во время рутинных дел. Для нас важно, чтобы даже в небольших деревнях и сёлах клиенты не чувствовали ограничений в онлайн-пространстве».

Билайн продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. В 2023 и 2024 году в рамках проекта УЦН Билайн подключил к мобильной связи 4G около 2000 населенных пунктов в разных регионах России.

Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне Билайн.

Узнать о населенных пунктах Рязанской области, где появилась связь 4G билайна, можно здесь .

*VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее о технологии и смартфонах, которые ее поддерживают, читайте на beeline.ru.