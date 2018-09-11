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11:52, 11 сентября 2018 76

«ЭР-Телеком» построил сеть промышленного Интернета вещей 52 городах России

«ЭР-Телеком» построил сеть промышленного Интернета вещей 52 городах России

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренды «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявляет о запуске сети Промышленного Интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) в 52 городах, в том числе в Рязани.

Сеть IoT АО «ЭР-Телеком Холдинга» представляет собой беспроводную радиосеть для цифровой трансформации производства, бизнес-объектов и городской инфраструктуры на базе технологии связи LoRaWAN. Она отличается доступной стоимостью для массового применения за счет автономной работы датчиков до 10 лет.

«ЭР-Телеком» управляет сетью IoT через телекоммуникационную платформу компании Actility, лидера индустрии сетей с низким энергопотреблением (Low Power Wide Area Network, LPWAN). Каталог IoT-решений оператор создает совместно с несколькими разработчиками программного обеспечения: от сенсорных датчиков до бизнес-аналитики, машинного обучения и блокчейна. Их применение поможет клиентам повысить эффективность бизнес-процессов, перейти от визуального или календарного обслуживания оборудования к обслуживанию по состоянию, перевести сотрудников на интеллектуальные работы с неквалифицированных операций, передав их машине.

IoT-решения ЭР-Телекома поддержат развитие цифровой экономики за счет принципиально новых инструментов для промышленных производств, предприятий энергетики и ЖКХ, бизнеса, городских служб и «Умного города». Например, это удаленный мониторинг и управление энергопотреблением, безопасность труда, предиктивное обслуживание, мониторинг транспорта и другие IoT-сервисы.

В Рязани развернута сеть базовых станций IoT во всех районах города. Она построена полностью за счет инвестиций АО «ЭР-Телеком Холдинга».

Для цифровой трансформации предприятий с распределенной инфраструктурой по регионам России (нефтепромыслы, отделения банков, логистические центры, магазины ритейла и т. д.) Холдинг к концу года завершает строительство сети промышленного интернета вещей в более чем 60 городах с населением свыше 300 тыс. человек, с использованием технологии LoRaWAN.

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