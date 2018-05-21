«ЭР-Телеком» подвел итоги первого квартала 2018 года

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта») объявило консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2018 года.

Выручка компании увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода и достигла 9 351 млн рублей. Чистая прибыль составила 467 млн рублей.

Выручка B2C выросла на 11% до 6 196 млн рублей, выручка B2B увеличилась на 30% и составила 3 155 млн рублей.

Число активных абонентов B2C увеличилось на 10% до 6 734,5 тыс.

Продуктовые инициативы

В марте компания запустила 24 новых телеканала. Общее количество каналов в цифровом ТВ увеличилось до 219, 85 из них вещают в HD — это максимум среди федеральных операторов платного ТВ России. Также оператор договорился о партнерстве с новым видеосервисом START.ru. Пользователи цифрового ТВ «Дом.ru TV» могут оформить подписку и смотреть главные российские кинопремьеры вскоре после их выхода в кинопрокат, а некоторые телевизионные премьеры — еще до ТВ-эфира.

В 36 городах запущена система проактивного сервиса (СПАС) для предупреждения проблем на сети. Решение позволяет в онлайн-режиме находить клиентов, которые испытывают трудности с предоставлением услуг из-за неисправности на узле сети, в подъезде или даже в квартире, и решать их еще до того, как абонент самостоятельно обратится в компанию. В результате количество обращений и сервисных заявок в компанию, в том числе повторных, сократилось на 18%.

«Дом.ru Бизнес» зафиксировал двукратный рост количества подключений услуги «Облачная телефония» (ОАТС 3.0) среди корпоративных клиентов. По собственным оценкам компании, оператор входит в ТОП-10 ведущих поставщиков услуг облачной телефонии в России. Доля облачной АТС «Дом.ru Бизнес» от общего числа подключений по всем продуктам корпоративной телефонии превысила 60%.

Сделки слияния и поглощения (M&A)

В состав АО «ЭР-Телеком Холдинг» вошли региональные операторы связи: ООО «Компания Телемир» и ООО «Брянские кабельные сети». Данные приобретения позволили занять лидирующие позиции на рынке ШПД и платного ТВ в Липецке и Брянске.

В мае завершена сделка по приобретению 100% объединенной компании «Стрела Телеком», что усилило позиции компании в трех регионах присутствия — Иркутской, Томской и Ульяновской области, а также расширило географию деятельности в B2C-сегменте в Хабаровском крае и республике Бурятия.

Стратегическое партнерство

«ЭР-Телеком» и компания Actility, мировой лидер индустрии сетей с низким энергопотреблением (Low Power Wide Area Network, LPWAN), на площадке Всемирного мобильного конгресса в Барселоне подписали соглашение по развертыванию сети федерального масштаба LoRaWAN в России. Согласно договору Холдинг управляет сетью стандарта LoRaWAN, используя расположенную в России платформу ThingPark Wireless компании Actility. Договор предполагает, что «ЭР-Телеком» является единственной российской компанией с правами на пользование данной платформой для осуществления операторской деятельности по технологии LoRaWAN.

Городской проект в Санкт-Петербурге

В мае АО «ЭР-Телеком Холдинг» заключило с городом контракт, по условиям которого будут установлены видеодомофоны в Колпинском, Московском, Петроградском, Адмиралтейском, Калининском, Выборгском, Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Всего к 2020 году будет функционировать 8532 многофункциональных видеодомофона по 1875 адресам Санкт-Петербурга, где будет реализован ряд сервисов для сотрудников органов власти и жителей, в том числе и бесплатный Wi-Fi-доступ в интернет.

«Мы удовлетворены результатами деятельности Холдинга за первые три месяца 2018 года. Компания показывает высокий темп роста выручки, при этом прирост показывают оба бизнес-сегмента как b2c, так и b2b. Этот тренд стал продолжением успешно завершенного 2017 года.

Одним из ключевых событий первого квартала стало подписание стратегического соглашения с компанией Actility по развертыванию сети федерального масштаба LoRaWAN в России. Для поддержки программ реализации цифровой трансформации предприятий с распределенной инфраструктурой по регионам России Холдинг завершит строительство сети Промышленного интернета вещей в 50 крупных городах к лету 2018 и в более 60 городах к концу года.

Мы подписали кредитное соглашение с ПАО „ВТБ“ в объеме 45 млрд рублей и планируем направить данное финансирование на обеспечение ранее заявленных планов по росту компании и рефинансирование текущей задолженности.

„ЭР-Телеком“ продолжает создавать сильный цифровой бренд и развивать направление Интернета вещей как одно из ключевых направлений стратегии роста компании», — прокомментировал итоги года Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».