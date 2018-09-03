«ЭР-Телеком» объявил результаты первого полугодия

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявляет консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за 1-е полугодие 2018 года.

Консолидированная выручка увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигла 19 256 млн рублей. Чистая прибыль составила 1 006 млн рублей. Выручка B2B увеличилась на 26% по сравнению с предыдущим периодом и составила 6 411 млн рублей. Выручка B2C выросла на 15% до 12 845 млн рублей. Число активных абонентов B2C составило 6 944 тыс., что на 16% больше чем в 1 полугодии 2017 года.

Консолидированные финансовые показатели, 1 полугодие 2018 года (млн руб.)

Сделки слияния и поглощения (M&A)

В марте АО «ЭР-Телеком Холдинг» приобрело 100% ООО «Компания Телемир». Приобретение позволило занять лидирующую позицию на рынке ШПД и платного ТВ в Липецке и Липецкой области.

В апреле АО «ЭР-Телеком Холдинг» завершило сделку по приобретению 100% ООО «Брянские кабельные сети». Объединение компаний позволило Холдингу усилить позиции на телекоммуникационном рынке Брянской области.

В мае состоялась сделка по приобретению 100% объединенной компании «Стрела Телеком». Приобретение позволило усилить позиции компании в трех регионах присутствия — Иркутской, Томской и Ульяновской области, а также расширить географию деятельности в B2C-сегменте в Хабаровском крае и республике Бурятия.

Продуктовые инициативы

Телеком-оператор запустил 24 новых телеканала. Общее количество каналов в цифровом ТВ «Дом.ru TV» увеличилось до 219, 85 из них вещают в HD — это максимум среди федеральных операторов платного ТВ России.

В июне «Дом.ru» начал транслировать первый ТВ-канал в формате сверхвысокой четкости Ultra HD (UHD). Запуск вещания в новом формате был приурочен к самому ожидаемому спортивному событию года — чемпионату мира по футболу. Первым UHD-каналом в сети оператора стал «Первый UHD», который показал более 25 матчей чемпионата.

«Дом.ru» запустил масштабный технический проект для повышения качества работы и бесперебойности собственной сети. Компания проведет работы в 15 тысячах домов. Адресная

программа проекта и виды работ определены на основании данных системы проактивного сервиса (СПАС), запущенной в начале года. СПАС позволяет в онлайн-режиме находить клиентов, которые испытывают трудности с предоставлением услуг из-за неисправности на узле сети, в подъезде или даже в квартире, и решать их еще до того, как абонент самостоятельно обратится в компанию. В результате количество обращений и сервисных заявок в компанию, в том числе повторных, сократилось на 18%.

«Дом.ru Бизнес» обновил конструктор пакетов. Его главная особенность — возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей бизнеса и сократить расходы на связь. Ежемесячная экономия при подключении пакета с помощью конструктора может составить от 5% до 40% от первоначальной стоимости отдельных услуг.

«Дом.ru Бизнес» стал партнером Клуба Клиентов Альфа-Банка. Компании малого и среднего бизнеса, открывшие и имеющие расчетный счет в банке, могут подключить телеком-услуги на выгодных условиях.

«Дом.ru Бизнес» предложил корпоративным клиентам новый сервис защиты от сетевых атак. В режиме реального времени сервис позволяет обеспечивать защиту от сетевых аномалий и DDoS-атак на каналы связи и информационные ресурсы — сайты, интернет-магазины, онлайн-банкинг и др.

Завершено строительство IIoT-сети на базе технологии LoRaWAN в 50 городах России.

Стратегическое партнерство

«ЭР-Телеком» и компания Actility подписали соглашение по развертыванию сети федерального масштаба LoRaWAN в России. Согласно договору Холдинг управляет сетью стандарта LoRaWAN и является единственной российской компанией с правами на пользование данной платформой для осуществления операторской деятельности по технологии LoRaWAN.

Подписаны меморандумы с технологическими партнерами SAP и IBM о стратегическом взаимодействии по реализации клиентских проектов цифровой трансформации предприятий.

В рамках программы «Цифровая экономика» подписаны соглашения о намерениях с губернаторами Новосибирской, Пензенской, Рязанской, Свердловской области, Пермского края и г. Санкт-Петербурга в сфере реализации региональных проектов «Умный город».

Запущен первый в России пилотный проект «Умный городской свет» с системой удаленного управления каждым светильником. Проект реализован в Перми, где модернизирована инфраструктура одной из центральных улиц.

Городской проект в Санкт-Петербурге

В мае АО «ЭР-Телеком Холдинг» заключило с городом контракт, по условиям которого будут установлены видеодомофоны в Колпинском, Московском, Петроградском, Адмиралтейском, Калининском, Выборгском, Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Всего к 2020 году будет функционировать 8 532 многофункциональных видеодомофона по 1 875 адресам в Санкт-Петербурге. Будет реализован ряд сервисов для сотрудников органов власти и жителей, в том числе бесплатный Wi-Fi доступ в интернет.

Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

«В первом полугодии 2018 года „ЭР-Телеком“ продемонстрировал двузначные темпы роста выручки (+18% к 1 пол. 2017 г.), а также опережающий темп роста EBITDA по отношению к выручке (+35% к 1 пол. 2017 г.), что подтверждает уверенный и стабильный рост эффективности бизнеса. Компания развивает продуктовые предложения, повышает качество, модернизирует сеть для клиентов как в сегменте b2c, так и в сегменте b2b.

Важным событием для компании стало участие в работе Петербургского международного экономического форума. В рамках форума компания подписала ряд значимых документов: меморандумы о стратегическом партнерстве с SAP и IBM, соглашения о намерениях с рядом глав регионов РФ по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды.

Мы продолжаем активно заниматься цифровизацией и строительством сети промышленного интернета вещей. На данный момент строительство IIoT-сети завершено в 50 городах, до конца 2018 года сеть охватит 60 городов и сможет быть использована для сбора больших данных и управления инфраструктурой в разных сферах: коммунальное хозяйство, транспортные системы, строительство, торговля и многие другие.

Компания полностью обеспечена финансированием для реализации стратегии. Подтверждение кредитного рейтинга международного агентства — объективная оценка соответствия результатов нашей деятельности заявленным планам. Компания эффективно реализует утвержденную стратегию развития и улучшает бизнес-показатели, наращивая долю рынка и абонентскую базу».

Справка о компании

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — один из ведущих операторов информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов — под брендом «Дом.ru Бизнес». Компания предоставляет телекоммуникационные решения: широкополосный доступ в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, VPN, видеонаблюдение, Wi-Fi, IoT. «ЭР-Телеком» работает в 566 населенных пунктах на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля по технологии «оптика до дома» и радиодоступа. По собственным оценкам, на долю компании приходится по 12% российского рынка ШПД и платного ТВ. По данным ТМТ Консалтинг, по количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и 3-е — среди операторов платного ТВ. Сеть DOM.RU Wi-Fi — самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах (18 000 точек по всей стране). В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге — в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию «Большая цифра», «ТехУспех», Loyalty Awards Russia.

Ограничение ответственности

Приведенный выше анализ и комментарии следует рассматривать с учетом консолидированной финансовой отчетности АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Такие слова, как «оценивает», «планирует», «ожидает», «прогнозирует» и аналогичные выражения определяют утверждения прогнозного характера. Заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» не дает заверений, гарантий в отношении того, что результаты деятельности, ожидаемые в связи с такими утверждениями прогнозного характера, будут достигнуты, и такие утверждения представляют в каждом случае лишь один из многочисленных возможных сценариев развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» не принимает на себя обязательств пересматривать данные прогнозы, имевшие место после публикации консолидированной финансовой отчетности, за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.