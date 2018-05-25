«ЭР-Телеком» и SAP CIS будут развивать в России проекты по IoT на предприятиях

«ЭР-Телеком» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») и SAP CIS подписали меморандум о стратегическом партнерстве в ходе Петербургского международного экономического форума. Свои подписи поставили президент телекоммуникационного холдинга Андрей Кузяев и заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин.
Компании планируют объединить усилия и опыт в области промышленного интернета вещей для развития проектов с использованием этой технологии на российских предприятиях и в государственных организациях.
Проекты будут внедрять на базе программного обеспечения SAP и с использованием телекоммуникационной инфраструктуры «ЭР-Телеком».
Соглашение также предусматривает создание совместного каталога сервисов в области промышленного интернета вещей, разработанных на базе решений SAP и с учетом индустриальной специфики. Каталог будет включать полноценные IoT-сервисы — от сенсорных датчиков до бизнес-аналитики, технологии машинного обучения, блокчейн. Применение технологий в промышленной автоматизации позволит городским и коммерческим службам сократить затраты на приобретение ПО и при этом существенно повысить качество обслуживания.
«Активное развитие цифровой экономики в городах невозможно без разработки передовых технологий и создания инновационной инфраструктуры, максимально удовлетворяющей потребностям граждан и бизнеса. Стратегическое партнерство с SAP является важным шагом, направленным на развитие проектов в области промышленного интернета вещей, реализация которых позволит значительно увеличить эффективность предприятий и государственных организаций, находящихся в процессе цифровой трансформации», — прокомментировал президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.
«Мы живем в эпоху цифровой революции, когда мир стремительно меняется. Использование новейших технологий помогает компаниям в короткие сроки автоматизировать свой бизнес и эффективно управлять сложными технологическими процессами, а мегаполисам — создавать управляемую в реальном времени инфраструктуру и формировать комфортную городскую среду. Глобальная экспертиза SAP в области технологичных решений и развитая телекоммуникационная сеть „ЭР-Телеком“ дадут возможность компаниям и государственным организациям в регионах получить максимально широкий доступ к самым современным инновационным инструментам и цифровым сервисам, использовать лучшие мировые практики с учетом локальной специфики», — сказал заместитель гендиректора SAP CIS Алексей Петунин.