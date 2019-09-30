ЭР-Телеком и банк «Открытие» договорились о стратегическом партнерстве в развитии цифровой экономики

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru Бизнес») и ПАО Банк «ФК Открытие» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Документ подписали президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

Стороны договорились о сотрудничестве в целях реализации и развития программ цифровой экономики, повышения эффективности и оптимизации работы банковских отделений и банкоматов, за счет развития телеком-инфраструктуры, применения Wi-Fi, видеонаблюдения, видеоаналитики и решений интернета вещей.

Соглашение предусматривает мероприятия по оптимизации и цифровизации инфраструктуры на объектах банка «Открытие» — офисов и банкоматной сети.

В частности, использование и дальнейшее развитие Wi-Fi-платформы будет способствовать переводу клиентов банка в дистанционные каналы обслуживания, интеграции с CRM-системой банка для обогащения базы и формированию персонализированных предложений. Разработка и внедрение решений IoT поможет обеспечить надежности эксплуатации инженерных систем.

Стороны договорились об обмене опытом, оказании консультативной, информационной и правовой помощи, поддержке в реализации инновационных проектов и внедрении сервисов. В ближайшее время компании разработают конкретный план сотрудничества.

«Мы удовлетворены развитием партнерских отношений с банком „Открытие“. Уверен, что наше сотрудничество позволит реализовать новые цифровые решения в российском финтехе», — прокомментировал президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

«Банк «Открытие» считает рынок телеком-услуг в банковской сфере одним из перспективных направлений развития классического банкинга. Мы намерены занять передовые позиции во внедрении современных финансовых технологий ради повышения качества обслуживания и лояльности наших клиентов. Сотрудничество с «ЭР-Телеком Холдинг» поможет эффективно решать эти стратегические задачи развития бизнеса банка «Открытие», — заявил член правления банка «Открытие» Сергей Русанов.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru и «Дом.ru Бизнес») — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.