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10:25, 28 мая 2018 88

«ЭР-Телеком Холдинг» и правительство Рязанской области объявили о стратегическом партнерстве

«ЭР-Телеком Холдинг» и правительство Рязанской области объявили о стратегическом партнерстве

На 22-м Петербургском международном экономическом форуме АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, и правительство Рязанской области подписали соглашение о намерениях в сфере реализации проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой экономики на территории региона.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» в сотрудничестве с правительством области планирует реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры города и цифровой экономики в регионе. В 2018 году Холдинг развернет сеть базовых станций перспективных беспроводных технологий стандарта LoRaWAN на всей территории Рязани для создания принципиально новых решений в сфере услуг связи, мониторинга, телематики, телемеханики, диспетчеризации, учета электроэнергии. Среди возможных сфер применения сети стандарта LoRaWAN для города следует выделить следующие сервисы: «умное» уличное освещение, «умный» учет энергоресурсов, автоматический мониторинг экологической обстановки, «умный» вывоз отходов, контроль конструкционного состояния городских объектов. Стороны также планируют разрабатывать программы сотрудничества, «дорожные карты» и организовывать рабочие группы для решения важных вопросов.

Губернатор Николай Любимов отметил, что соглашение имеет большое значение для дальнейшей цифровизации региона. «Сегодня мы внедряем цифровые решения в сфере образования, медицины, предпринимательстве, работе по оказанию госуслуг в социальной сфере, формированию кадрового резерва, обеспечению общественной безопасности в регионе, переводим работу исполнительных органов власти на современный формат, — сказал политик. — Соглашение открывает нам новые возможности и будет способствовать более быстрому внедрению цифровых технологий по важнейшим для нашей области направлениям».

«Соглашение, подписанное между „ЭР-Телеком Холдингом“ и правительством Рязанской области, — важный шаг на пути полномасштабной реализации проектов, направленных на развитие цифровой экономики в регионе. Мы уверены, что наше сотрудничество будет не только способствовать укреплению социальной и деловой инфраструктуры региона, но и откроет большие возможности для жителей, бизнеса и государственных предприятий получить максимально широкий доступ к инновационным продуктам и цифровым сервисам», — прокомментировал президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Соглашение заключили на неопределенный срок, оно вступило в силу после подписания документа губернатором Николаем Любимовым и президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым.

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