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Энергокружки «Россети Центр» объединили 360 школьников

На базе общеобразовательных школ 20 регионов ответственности «Россети Центр» созданы 22 энергокружка. Проект объединил 360 школьников 9-х классов, желающих узнать больше о мире энергетики, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

В Рязани энергокружок заработал в школе № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов. В рамках церемонии открытия представители Совета молодежи «Рязаньэнерго» провели для ребят интеллектуальную игру «Энергетика».

Программа обучения разработана совместно с экспертами «МЭИ». Она предусматривает углубленное изучение физики и направлена на успешную сдачу ОГЭ. Ребят также ждут экскурсии на энергообъекты, встречи с опытными специалистами и интеллектуальные игры. Школьники познакомятся с востребованными специальностями энергетической отрасли, корпоративной культурой и историей компании, но главное — получат профессиональные знания и реальный опыт, которые пригодятся им в будущем.

Федеральный проект направлен на привлечение талантливой и мотивированной молодежи в отрасль, создание кадрового резерва для компании «Россети» и популяризацию профессии энергетика среди подрастающего поколения.