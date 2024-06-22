Энергетики «Рязаньэнерго» восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды потребителей в основной сети 6-10 кВ

Все повреждения в основной сети 6-10 кВ, спровоцированные прошедшими по территории Рязанской области ураганом, устранены. В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке.

В восстановительных работах на энергообъектах были задействованы 43 бригады: 172 специалиста, 60 единиц спецтехники.

Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. В филиале работает оперативный Штаб, ведется постоянный мониторинг метеоусловий.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.

Также в случае отключения электроснабжения можно оставить заявку через интерактивные сервисы компании:

На сайте «Россети Центр и Приволжье» www. mrsk-cp.ru, по ссылке: www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect

Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: clck.ru/34GkNw