Энергетики «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение небольшой части потребителей региона

В ночь на 6 июля по территории Рязанской области прошел циклон с ливнем, градом, грозой и порывами ветра до 27 м/с. Энергетики «Рязаньэнерго» оперативно ликвидируют технологические нарушения, вызванные непогодой. В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Рязанском, Клепиковском, Спасском, Скопинском, Михайловском, Сасовском районах региона. В восстановительных работах задействованы 19 бригад «Рязаньэнерго»: 44 специалиста, 26 единиц спецтехники. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220.