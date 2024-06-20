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Энергетики «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение небольшой части потребителей региона

С 20 июня с сохранением до конца суток в Рязанской области проходит циклон с ливнем, грозой, градом и порывами ветра до 20 м/с. Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» ликвидируют технологические нарушения, вызванные непогодой. В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Спасском, Михайловском, Старожиловском, Ряжском, Шиловском районах региона. В восстановительных работах задействована 21 бригада: 62 человека, 26 единиц спецтехники.

В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.

Также в случае отключения электроснабжения можно оставить заявку через интерактивные сервисы компании:

На сайте «Россети Центр и Приволжье» www. mrsk-cp.ru, по ссылке: www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect

Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: clck.ru/34GkNy