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Энергетики «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушения электроснабжения после новой волны непогоды
23 ноября из-за новой волны непогоды (дождь, мокрый снег, ветер до 23 м/с) произошли повторные локальные нарушения электроснабжения потребителей региона. В филиале «Рязаньэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

23 ноября из-за новой волны непогоды (дождь, мокрый снег, ветер до 23 м/с) произошли повторные локальные нарушения электроснабжения потребителей региона. В филиале «Рязаньэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В восстановительных работах задействованы 80 бригад «Рязаньэнерго»: 265 сотрудников, 96 единиц спецтехники. Основные силы сосредоточены в Спасском, Шиловском, Михайловском, Рязанском, Александро — Невском, Скопинском и Ряжском районах.

В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  1. На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).