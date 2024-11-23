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Энергетики «Рязаньэнерго» устранили все нарушения электроснабжения в основной сети 6-10 кВ
Все повреждения в основной сети 6-10 кВ (обеспечивает электроэнергией населенные пункты), спровоцированные прошедшими по территории региона ураганом с порывами ветра до 27 м/с и дождем, устранены. В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке.

Все повреждения в основной сети 6-10 кВ (обеспечивает электроэнергией населенные пункты), спровоцированные прошедшими по территории региона ураганом с порывами ветра до 27 м/с и дождем, устранены. В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке.

В восстановительных мероприятиях на данный момент задействованы 80 бригад «Рязаньэнерго»: 265 сотрудников, 96 единиц спецтехники.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  1. На официальном сайте по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу. Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).

По прогнозам Гидрометцентра неблагоприятные погодные явления ожидаются на протяжении нескольких дней.