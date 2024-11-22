Энергетики «Рязаньэнерго» работают в особом режиме работы из-за ухудшения погодных условий

По территории региона проходит циклон, который принёс ухудшение погодных условий — сильный ветер до 27 м/с, дождь. С 00:00 21 ноября в филиале «Рязаньэнерго» введен особый режим работы.

В устранении технологических нарушений задействовано 70 бригады энергетиков: 230 специалистов и 82 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,78 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).