Энергетики «Рязаньэнерго» работают в особом режиме работы из-за ухудшения погодных условий
По территории региона проходит циклон, который принёс ухудшение погодных условий — сильный ветер до 27 м/с, дождь. С 00:00 21 ноября в филиале «Рязаньэнерго» введен особый режим работы.
В устранении технологических нарушений задействовано 70 бригады энергетиков: 230 специалистов и 82 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,78 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.
Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).
Энергетики «Рязаньэнерго» работают в особом режиме работы из-за ухудшения погодных условий
По территории региона проходит циклон, который принёс ухудшение погодных условий — сильный ветер до 27 м/с, дождь. С 00:00 21 ноября в филиале «Рязаньэнерго» введен особый режим работы.
В устранении технологических нарушений задействовано 70 бригады энергетиков: 230 специалистов и 82 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,78 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании: