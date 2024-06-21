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Энергетики «Рязаньэнерго» продолжают восстановительные работы после непогоды

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» в круглосуточном режиме продолжают устранять технологические нарушения, вызванные прошедшим ураганом.

Отмечается, что проведение работ осложняется сохранением непогодных условий — сильного ветра до 17 м/с, труднодоступностью мест технологических повреждений, большим количеством упавших деревьев из вне охранных зон линий электропередачи.

В настоящее время силы сосредоточены в наиболее пострадавших районах области: Спасском, Шиловском, Ряжском. Всего последствия технологических нарушений устраняют 43 бригады: 172 специалиста, 60 единиц спецтехники.

Также в Шиловском районе работает временный пункт работы с потребителями электроэнергии. Там можно получить оперативную информацию об отключениях и других работах, проводимых на сетях.

В филиале сохраняется режим повышенной готовности, работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен контроль за работой энергообъектов.

Повышенное внимание уделяется социально значимым объектам. Для подачи электроэнергии данным учреждениям в распоряжении филиала находятся 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.