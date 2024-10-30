Энергетики «Рязаньэнерго» перешли в режим повышенной готовности к работе в условиях непогоды

Энергетики «Рязаньэнерго» перешли в режим повышенной готовности к работе в условиях непогоды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По прогнозам Гидрометцентра с 30 октября и по 2 ноября в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: дождь, снег, местами сильный, ветер до 21 м/с.

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 107 бригад «Рязаньэнерго»: 328 энергетиков, 173 единицы спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно). Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Также в случае нарушения электроснабжения можно оставить заявку через интерактивные сервисы компании.