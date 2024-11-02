Энергетики «Рязаньэнерго» оперативно восстанавливают локальные нарушения электроснабжения потребителей

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий: сильного ветра с порывами до 21 м/с, дождя и мокрого снега. В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

Основные силы энергетиков сосредоточены в Рязанском, Сараевском, Старожиловском и Щацком районах региона. В восстановительных работах задействованы 13 бригад «Рязаньэнерго»: 27 специалистов, 13 единиц спецтехники.

В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

На сайте «Россети Центр и Приволжье»: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect.

Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Android: https://clck.ru/34GkNw