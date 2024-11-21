Энергетики «Рязаньэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий: сильного ветра с порывами до 25 м/с и дождя.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий: сильного ветра с порывами до 25 м/с и дождя.

В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

Основные силы сосредоточены в южных и юго-западных районах области. К устранению последствий привлечены 42 бригады «Рязаньэнерго»: 126 специалистов, 53 единицы спецтехники. Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю.

В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).