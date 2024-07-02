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Энергетики «Рязаньэнерго» напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности вблизи энергообъектов

С 1 по 5 июля на территории Рязанской области ожидается сильная жара. Энергетики филиала «Рязаньэнерго» призывают жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи энергообъектов.

Во время пребывания на природе нельзя: допускать возгорание травяных и лесных массивов, сжигать мусор и траву в охранных зонах линий электропередач, разводить костры и складировать горючие и пожароопасные предметы.

Несоблюдение этих правил может стать причиной пожаров, которые наносят повреждения опорам и проводам линий электропередач, в результате чего нарушается электроснабжение потребителей. Пренебрегая правилами пожарной безопасности в охранных зонах энергообъектов, можно причинить серьезный урон электроснабжению населенных пунктов и социально-значимых объектов.

Энергетики призывают жителей быть осторожными и внимательными. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о случившемся по телефону 112. Обратиться с вопросами также можно по круглосуточному телефону Горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).