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Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

По прогнозу Гидрометцентра, 31 декабря в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, ветер до 17 м/с. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 104 бригады «Рязаньэнерго»: 347 энергетиков, 181 единица спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 85 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 3,8 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  1. На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу. Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).