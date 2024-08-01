Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
19°
Птн, 02
22°
Сбт, 03
22°
ЦБ USD 86.11 -0.22 01/08
ЦБ EUR 93.51 0.22 01/08
Нал. USD 86.58 / 86.50 01/08 13:55
Нал. EUR 94.33 / 95.00 01/08 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
Вчера 13:30
766
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
29 июля 17:05
1 926
Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили док...
Сельчане высказались против нового проекта землеустройс...
29 июля 16:14
2 071
Livan S6 Pro — это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн...
С первого взгляда на этот седан становится понятно, что...
26 июля 10:28
3 698
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

По прогнозам Гидрометцентра, 1 августа в Рязанской области ожидаются дождь, гроза, ветер до 17 метров в секунду, град. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 110 бригад «Рязаньэнерго»: 337 энергетиков, 183 единицы спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно). Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Также в случае нарушения электроснабжения можно оставить заявку через интерактивные сервисы компании:

  1. На сайте «Россети Центр и Приволжье»: www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect/
  1. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw/

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy/