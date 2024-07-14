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Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
По прогнозам Гидрометцентра, 14 июля в Рязанской области ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 17 метров в секунду. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

По прогнозам Гидрометцентра, 14 июля в Рязанской области ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 17 метров в секунду. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 36 бригад «Рязаньэнерго»: 108 энергетиков, 46 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно). Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Также в случае нарушения электроснабжения можно оставить заявку через интерактивные сервисы компании:

  1. На сайте «Россети Центр и Приволжье»: www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect/
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания: Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw/Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy/