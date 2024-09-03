Энергетики «Россети Центр» провели для детей праздники знаний и помогли подготовиться к новому учебному году

Энергетики «Россети Центр» провели для детей праздники знаний и помогли подготовиться к новому учебному году, сообщает Telegram-канал « Информбюро ».

Работники «Курскэнерго» навестили ребятишек, проживающих в пункте временного размещения, организованном «Россети Центр». Для них устроили яркое мероприятие и подарили канцелярские наборы. Представители филиалов «Тулэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго» поздравили воспитанников подшефных школ-интернатов и детских домов и вручили им школьные наборы и подарки.

Филиалы в Белгороде, Калуге, Рязани, Нижнем Новгороде и Кирове в преддверии Дня знаний оказали материальную поддержку семьям сотрудников-участников СВО, многодетным семьям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Всем им были также переданы комплекты для школы.

Во всех филиалах Компании присоединились к Всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Ребята, которые в этом году впервые сели за парты, получили наборы первоклассника, куда вошло все самое необходимое: тетради, альбомы, краски, цветные карандаши, ручки, фломастеры и многое другое.

В «Рязаньэнерго» впервые учебный год начнется для 60 детей сотрудников.