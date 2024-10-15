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Энергетики «Россети Центр» подтвердили высокую готовность к ликвидации последствий природных аномалий

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский оценил результативность межведомственных противоаварийных учений по оперативному устранению нарушений энергоснабжения в условиях неблагоприятных погодных явлений, сообщает Telegram-канал «Информбюро».

Во всех филиалах группы компаний «Россети Центр» прошли масштабные тренировки с участием подразделений МЧС России, региональных Штабов, представителей администраций, органов местного самоуправления и других профильных служб. В мероприятиях было задействовано 1962 энергетика в составе 517 бригад и 770 единиц спецтехники.

Благодаря слаженным действиям всех участников учений электроснабжение потребителей в условных зонах происшествий было восстановлено в кратчайшие сроки. Проведенные мероприятия в очередной раз подтвердили высокий уровень готовности специалистов компании к оперативному реагированию и работе в условиях непогоды.

«Межведомственные учения позволяют на практике отработать взаимодействие при ликвидации последствий природных аномалий, проверить готовность сил и средств для скорейшей ликвидации возникающих технологических инцидентов, последствий нарушений энергоснабжения», — отметил Игорь Маковский.