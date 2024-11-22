Энергетики «Россети Центр» оперативно ликвидируют последствия непогоды в регионах своей ответственности

В ночь на 22 ноября генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провел заседание оперативного Штаба по устранению последствий непогоды, сообщает телеграм-канал « Информбюро ».

В настоящее время в ряде регионов наблюдаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, налипание снега на линии электропередачи и порывы ветра до 22-27 м/с. В результате зафиксированы повреждения энергооборудования и локальные временные отключения электроснабжения. Сильнее всего пострадали Тульская, Рязанская, Курская и Воронежская области.

Энергетики незамедлительно приступили к ликвидации нарушений. К работам уже привлечены 593 аварийно-восстановительные бригады, 1313 специалистов и 606 единиц техники.

Основное внимание уделяется восстановлению электроснабжения жилых домов и социально значимых объектов.

«Ситуация находится под контролем. Работы будут вестись в круглосуточном режиме. Бригады энергетиков полностью экипированы всем необходимым оборудованием и спецтехникой и готовы к любому развитию событий. Мы оперативно устраняем повреждения, вызванные стихией, делаем всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки», — подчеркнул Игорь Маковский.